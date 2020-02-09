بغداد 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأدان المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي بشدة تدخل إيران السافر في الشأن العراقي, مؤكدًا أن إيران لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق؛ لأن ذلك أكبر بكثير من حجمها وأحلامها.وأكد في بيان صحفي اليوم أن إيران تجاوزت مرة أخرى الخطوط الحمراء، وأثبتت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحديها إرادة العراقيين, متوقعًا أن تؤدي السياسة التي تتبعها طهران في تعاملها مع العراق ودول المنطقة إلى مزيد من تصعيد الأوضاع وتعقيدها.وجدد البيان دعوته لإيران بانتهاج سياسة أكثر حكمة وعقلانية, والتعامل مع دول المنطقة تعامل الند والنظير، لا تعامل التابع.// انتهى //15:15ت م0139