الدمام 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس المجلس البلدي برأس تنورة عارف بن نايف الشمري ونائبه محمد بن هليل العتيبي.ونوه سموه في مستهل اللقاء بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من اهتمام لقطاع المجالس البلدية وحرصه على أن يكون عنصراً فاعلاً في التحول نحو تحقيق رؤية 2030، مبيناً أن المجالس البلدية شريك في التنمية، والدور المأمول منها لا زال كبيراً.وأكد سمو أمير المنطقة ضرورة الاستماع للمواطنين ولآرائهم وعقد اللقاءات الدورية معهم واطلاعهم على جهود المجلس، منوهاً بأهمية مباشرة المشاريع القائمة والمتعثرة للاطلاع عليها عن كثب، مبيناً أن عمل أعضاء المجلس هو تكليف لخدمة المواطن والمقيم.وشدد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على أهمية التفاعل مع بلاغات المواطنين والوقوف على متطلباتهم ميدانياً، والتنسيق مع الأمانة والبلديات التابعة لها، لمعالجة الملاحظات كافة في حينه، متمنياً سموه للمجلس التوفيق في تحقيق الغاية منه. داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات القيادة، وآمال المواطنين.من جانبه، أعرب رئيس المجلس البلدي برأس تنورة عن الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل لأنشطة المجلس وحرصه على أن يقوم المجلس بدوره المأمول منه، مبيناً أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق تطلعات وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وفتح المزيد من قنوات التواصل مع المستفيدين.// انتهى //15:17ت م0140