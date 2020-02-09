نجران 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واستنظم جامعة نجران، ممثلة في كلية التربية للبنات غداً ، ورشة عمل بعنوان "مهارات التفاوض والإقناع والتأثير"، التي تستهدف طالبات الكلية المتوقع تخرجهن هذا العام.وتتناول الورشة التعريف بمفهوم التفاوض، وصفات المفاوض الناجح، وعناصر التفاوض الإيجابي، وشروطه، وخطوات الإعداد للتفاوض، واستراتيجياته، ومهارات الإقناع والتأثير.وأكدت الجامعة تدريب طلابها المتوقع تخرجهم على العديد من الجوانب المهارية التي تسهم في بناء شخصياتهم المهنية ليتمكنوا من المنافسة في ميدان سوق العمل بطريقة إيجابية.// انتهى //15:17ت م0141