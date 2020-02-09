الدمام 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أهمية دور البنوك السعودية في تعزيز الاقتصاد الوطني، لافتاً سموه الانتباه لما توليه الحكومة الرشيدة - أيدها الله - من رعاية واهتمام لهذا القطاع الحيوي من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة له كونه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد، منوها بالإسهامات الكبيرة للبنوك في تدعيم مسيرة التنمية الاقتصادية ودورها في زيادة وتيرة الاستثمارات في المملكة.جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم ، لمركز عمليات بنك الخليج الدولي في مدينة الخبر، بحضور معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ومعالي محافظ مصرف البحرين المركزي الأستاذ رشيد المعراج، وعدد من المسؤولين ورجال المال والأعمال في القطاع المصرفي.وطالب سمو أمير المنطقة من البنوك أن تقوم بدورها في خدمة المجتمع، وتقديم خدماتها للمواطنين من خلال برامج مثمرة ومستدامة، مشيراً إلى أن مساهمة البنوك السعودية في خدمة المجتمع تأكيداً على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، منوهاً بأهمية استحداث خدمات جديدة والاستفادة من التقنية الحديثة في تجويد الخدمات وتحسينها.وأشاد سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بما شاهده في مركز عمليات بنك الخليج الدولي من تقنية حديثة تواكب التطوير الذي تعيشه المملكة وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، متمنياً التوفيق للمركز في تحقيق طموحاته وتقديم أفضل الخدمات لعملائه.ويشكل افتتاح البنك تتويجاً لمرحلة مهمة في مسيرة البنك الاستراتيجية بتحويل فروع البنك إلى مصرف تجاري سعودي محلي باسم "بنك الخليج الدولي - السعودية"، واتخاذ المنطقة الشرقية مقراً رئيساً له، كأول بنك سعودي يتخذ من هذه المنطقة الحيوية مقرًا رئيسًا لعملياته على مستوى المملكة.ويتسم المشروع بتصميم عصري على مساحة 33,316 متراً مربعاً ويتكون المركز من 5 طوابق مدعومةً ببيئة تقنية ذكية مع وجود خطط للتوسع والتطوير، كما يبلغ عدد الموظفين في المركز قرابة 500 موظف، وتتجاوز نسبة السعودة في البنك 90%.بدوره أعرب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - السعودية المهندس عبدالله بن محمد الزامل، باسمه ونيابة عن مجلس الإدارة ومنسوبي البنك عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على افتتاحه لمركز عمليات البنك، مؤكدًا أن افتتاح سموه للمركز يعكس الاهتمام المتواصل الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للقطاع المصرفي، الذي يُعد أحد أبرز القطاعات التنموية للنظام المالي السعودي، وأن رعاية سموه لحفل التدشين إنما هي تجسيد للدعم الذي يحظى به القطاع المصرفي والاقتصادي بالمنطقة، الأمر الذي يحتم على مجلس إدارة البنك وجميع منسوبيها مواصلة الجهود لتطوير العمل المصرفي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي، افتتاح مركز العمليات بالخبر، مؤكدًا أنها خطوة مهمة ستمكّن البنك من تحقيق معدلات نمو أكبر في عملياته وقاعدة عملائه على مستوى المملكة وبقية دول الخليج العربي، بما يسهم في تعزيز القطاع المصرفي ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، بما يخص النظام المالي للمملكة، من خلال تنفيذ استراتيجية البنك الرامية إلى توسيع عملياته بما يعزز مكانته ويرتقي بخدماته.الجدير بالذكر أن بنك الخليج الدولي يعد ضمن البنوك العاملة في المملكة منذ حوالي عقدين من الزمان، وقد حصل البنك موافقة مجلس الوزراء السعودي، في شهر مايو من العام 2017م، لأجل تحويل فروعه إلى مصرف تجاري سعودي محلي باسم "بنك الخليج الدولي - السعودية"، برأس مال قدره 7,5 مليارات ريال سعودي، وتعود ملكية البنك بالتساوي بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وبنك الخليج الدولي، كما أن خدمات "ميم" المصرفية الرقمية للأفراد من بنك الخليج الدولي انطلقت لأول مرة قبل خمسة أعوام؛ حيث تقدم منتجات مبتكرة للأفراد متوافقة مع أحكام الشريعة.// انتهى //15:18ت م0142