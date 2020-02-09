نجران 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة شرورة ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد اليوم، فعاليات أسبوع التوعية من التنمر، تحت شعار "معاً ضد التنمر" بمتابعة من مدير تعليم المحافظة فهد بن صالح عقالا، وذلك في جميع مدارس المحافظة، وتستمر لمدة أسبوع.وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من مخاطر ظاهرة التنمر بجميع أشكاله وأنواعه وأثر هذا السلوك السلبي عليهم، كما تشتمل على مجموعة من الأنشطة والبرامج والنشرات التوعوية وورش عمل بأساليب التدخل المبكر والعلاج في التعامل مع حالات التنمر، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التوجيه والإرشاد.// انتهى //15:18ت م0143