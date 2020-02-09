الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت علي سودهن.وبحث الجانبان جهود المركز الإغاثية والإنسانية ومستجدات البرامج التي ينفذها في مورشيوس.وأشاد السفير سودهن بالجهود المميزة للمركز التي يبذلها لتقديم العون للدول والشعوب المتضررة في العالم وعلى وجه الخصوص مشروعاته الإنسانية والإغاثية في بلاده.// انتهى //15:18ت م0144