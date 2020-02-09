مأرب 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسنفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمأرب أمس, دورة توعوية لأولياء أمور 27 طفلاً جندتهم المليشيات الحوثية في اليمن عن مخاطر التجنيد وواجب الحماية للأطفال وعن المسؤولية القانونية المترتبة على التجنيد القسري للأطفال.وتعرف الآباء والأمهات الحاضرون في الدورة التوعوية إلى كيفية الدعم النفسي والاجتماعي الذي يخضع له أطفالهم ممن تم تخليصهم من التجنيد، إضافة إلى أطفال آخرين تأثروا بالمقذوفات والألغام.واستعرض الآباء بدورهم حالة أطفالهم قبل تأهيلهم النفسي والاجتماعي، التي كانت مأساوية، فقدوا فيها طفولتهم، شاكرين مركز الملك سلمان للإغاثة على لفتته الكريمة تجاههم، وتجاه أطفالهم، موضحين أن الدورة أعطتهم مفاهيم جديدة فيما يتعلق بحقوق الأطفال، والقوانين الدولية التي تجرم استغلال الأطفال والزج بهم في الصراعات المسلحة. يذكر أن المركز ينفذ الدورة السادسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية واستخدمتهم كدروع بشرية في صراعها المسلح.// انتهى //15:18ت م0145