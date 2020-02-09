حائل 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسنظمت إدارة تعليم منطقة حائل ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد "بنات" اليوم, فعاليات برنامج الأسبوع التوعوي المكثف بعنوان "معا ضد التنمر" الذي يهدف لخفض العنف في المدارس وحماية الطالبات من كافة أشكال التنمر بمشاركة عدد من الطالبات ويستمر أسبوع.وأوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم حائل نوير العايد أن البرنامج يهدف إلى التعريف بمشكلة التنمر والتوعية بها والتعامل معها بالإضافة إلى توعية أولياء الأمور والأسر بخطورة هذا السلوك من خلال اللقاءات والرسائل الإلكترونية والنشرات.// انتهى //15:19ت م0147