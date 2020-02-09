مكة المكرمة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسشارك وفد من جامعة أم القرى برئاسة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي في ملتقى القيادات النسائية في الجامعات السعودية الذي نظمته وكالة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لشؤون الطالبات بالدمام، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتعزيز نظام الجامعات الجديد، ودور قيادات التغيير في بناء رؤية تمتاز بقيادات إلهامية عبر مناقشة أبرز المفاهيم المشتركة حول مجالات التمكين الأكاديمي والتبادل المعرفي لطرح أنماط القيادة المثلى.وأكدت الدكتورة الخولي على الدور المحوري الذي تمتاز به القيادات النسائية في دعم استراتيجيات المنظمات الأكاديمية ورفع كفاءة كوادرها لتحقيق أهدافها لاسيما في ظل التحول إلى نظام الجامعات الجديد.// انتهى //15:20ت م0149