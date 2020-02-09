المنامة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,658.58 نقطة،بارتفاع قدره 2.54 نقطة مقارنة بإقفاله الخميس الماضي، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 757.44 نقطة، بارتفاع قـدره 2.16 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.وتداول المستثمرون في بورصة البحرين 7.00 ملايين سهم، بقيمة إجمالية قدرها 2.11 مليون دينار بحريني، نفذت من خلال 112 صفقة.// انتهى //15:20ت م0150