ابها 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسافتتح محافظ بيشة محمد بن سعيد سبره اليوم مشروع تطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية ببيشة .واشتمل المشروع على توسعة السجلات الطبية و5 عيادات طب نفسي وإنشاء عيادتي خدمة نفسية وعيادتي خدمة اجتماعية ، كما تم تجهيز مكتب ( يسرني خدمتك ) وخصص لحاملي بطاقة أولوية . ومكتب استشارات دوائية - وصيدلية متكاملة التجهيزات .كما ضم مبني العيادات الخارجية : نقطة تمريض - مختبر علم نفس - غرفة ضماد - عيادة اسنان متكاملة التجهيزات الحديثة - عيادة إعادة صرف للمتأخرين عن المواعيد .// انتهى //15:22ت م0151