عام / افتتاح مشروع تطوير العيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية في بيشة
الأحد 1441/6/15 هـ الموافق 2020/02/09 م واس
ابها 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس
افتتح محافظ بيشة محمد بن سعيد سبره اليوم مشروع تطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية ببيشة .
واشتمل المشروع على توسعة السجلات الطبية و5 عيادات طب نفسي وإنشاء عيادتي خدمة نفسية وعيادتي خدمة اجتماعية ، كما تم تجهيز مكتب ( يسرني خدمتك ) وخصص لحاملي بطاقة أولوية . ومكتب استشارات دوائية - وصيدلية متكاملة التجهيزات .
كما ضم مبني العيادات الخارجية : نقطة تمريض - مختبر علم نفس - غرفة ضماد - عيادة اسنان متكاملة التجهيزات الحديثة - عيادة إعادة صرف للمتأخرين عن المواعيد .
// انتهى //
15:22ت م
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