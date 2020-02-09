أبوظبي 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، الذي يزور الإمارات لحضور "المنتدى الحضري الدولي" العاشر الذي تستضيفه أبوظبي حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتنميتها، إضافة إلى الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط والبلقان، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //15:23ت م0152