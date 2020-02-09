بيروت 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسيبدأ فريق العهد اللبناني غدا مهمة الحفاظ على لقبه بطلا لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستضافة هلال القدس الفلسطيني على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا الجيش السوري والمنامة البحريني .وفي مباراة ثانية من المجموعة ذاتها تقام في الشارقة، يلتقي الجيش السوري مع المنامة البحريني ، نظرا لعدم استضافة الأندية السورية مباريات دولية على أرضها .ويعتمد الجيش المتوج بلقب المسابقة القارية عام 2004 على تشكيلة تضم عددا من لاعبي المنتخب السوري، ويشرف عليها المدرب رأفت محمد.وينص نظام البطولة على تأهل أبطال المجموعات الثلاث في غرب آسيا إلى نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل ثان .وفي المجموعة الثانية، يستهل الكويت الكويتي حامل اللقب ثلاث مرات (2009 و2012 و2013) مشواره باستضافة الأنصار اللبناني في المجموعة التي تضم أيضا الفيصلي الأردني والوثبة السوري.وفي المجموعة ذاتها، يخوض الوثبة حامل كأس سوريا، أولى مبارياته الخارجية الرسمية عندما يلتقي مضيفه الفيصلي الأردني في عمان .// انتهى //16:23ت م0178