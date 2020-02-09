الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأشاد معالي مدير جامعة الملك سعود بدران بن عبدالرحمن العمر، بنتائج أعمال اللقاء الرابع لقيادات التعليم الجامعي الذي عقد يوم أمس بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وذلك في مقر جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض.وقال معاليه : إن هذا اللقاء يأتي متوافقًا مع طموحات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتحقيق رؤية المملكة (2030) لتتحول الجامعات السعودية إلى جامعات غير ربحية مستقلة تحقق التميز في ميدان التنافسية العالمية والوصول إلى الجودة والريادة من خلال تطوير الأداء في المجالات العلمية والبحثية.وأضاف أن معالي وزير التعليم شدّد في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الجامعات السعودية وفق نظام الجامعات الجديد وذلك بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الرؤى والطموحات تجاهها، مبينًا أن هذا التعاون يُعد ضرورة ملحة لرسم السياسات العامة للدولة، واستشراف المستقبل للبلاد بما يحقق التعاون البحثي، ويفعل من مشاركة أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات من خلال تبادل الخبرات وإتاحة الفرصة أمام الأكاديميين للمشاركة البحثية في المؤتمرات المحلية والملتقيات العلمية لاسيما أن ذلك يسهم في تحسين مستوى المخرجات لدى جامعاتنا المحلية في المشاركات العالمية والإقليمية.وأفاد معاليه أن اللقاء أتى ليؤكد على تأسيس شراكة مجتمعية تقوم على قواعد الاستثمار لتنمية موارد الجامعات المالية والعمل على توفير الدعم، وتجويد البحث العلمي، وما يقدم في قاعات التدريس وكذلك تحفيز الابتكار وبراءات الاختراع ليكون الميدان الجامعي حافزًا على الإبداع وملهما للطلبة والباحثين حتى تكون جامعاتنا مجالاً للاستثمار والتبادل المعرفي.وقدم معالي مدير جامعة الملك سعود الشكر الجزيل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لجهودهما المستمرة في دعم التعليم الجامعي، كما قدم معاليه شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على دعمه المتواصل للجامعات السعودية، ولمعالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى على مبادرتها في عقد هذا اللقاء الذي يدعم توحيد الجهود.// انتهى //16:23ت م0179