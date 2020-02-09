القريات 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، على مخطط مشارف القريات التابع لوزارة الإسكان بمحافظة القريات، واطلع على مراحل العمل ونسب الإنجاز فيه.واستمع سمو أمير منطقة الجوف من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري لشرح عن المخطط مشروع أعمال البنية التحتية ، إذ وصلت نسبة الإنجاز فيه 70% ، ويشتمل على 964 قطعة بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 1199950م2 ، ويتكون من 25 حديقة و 6 مدارس وجامع وأربعة مساجد ومركز صحي ، ومركزين تجاريين، ومحطة كهرباء، ومحطة مياه، و17 موقف للسيارات، وجمعيتين استهلاكيتين، ومحطة صرف صحي، وأربعة روضات أطفال .ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالدعم اللا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في شتى المجالات ، مؤكدا سموه أهمية التنسيق التام بين الجهات الخدمية لإتمام الخدمات لمشاريع وزارة الإسكان بأسرع وقت ممكن.رافق سموه في الجولة وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.// انتهى //16:25ت م0180