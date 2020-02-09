الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسشارك 412 مستفيداً ومستفيدة من مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام في مختلف فروعها المنتشرة بمناطق المملكة البالغ عددها 10 فروع، في مجموعة من الأعمال التطوعية خلال العام الماضي 2019.وأوضحت "إخاء " أن أبنائها شاركوا في المعسكر الكشفي في مدينة جازان بجزيرة فرسان في لقاء ( المغامر ) ، إضافة إلى مشاركتهم في المعسكر الكشفي في مدينة الجبيل مع الهيئة الملكية للجبيل في ملتقى ( اللقاء الكشفي لجوالة دول الخليج العربية ) وذلك ضمن المشاركات المجتمعية في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية ، إضافة إلى قيام الأبناء بأعمال اجتماعية تطوعية كالزيارات الإنسانية لعدد من الجهات، والمُشاركة في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1440هـ ، من خلال مساندة وزارة الصحة، كما شارك أبناء " إخاء " في توزيع كسوة الشتاء على عمال النظافة، إضافة إلى المشاركة في الملتقيات التطوعية التي تقيمها المحافظات بالمملكة.وتقوم " إخاء "بتنظيم دورات تثقيفية عن أهمية العمل التطوعي، وتوقيع عقود الشراكات التطوعية مع الفرق المعنية، وتكريم المتطوعين من الجنسين في محافل المؤسسة، وذلك تشجيعاً لهم وتحفيزاً لأقرانهم لإطلاق مبادرات اجتماعية ووطنية، إضافة إلى ذلك فقد استقطبت "إخاء" عدد من الفرق التطوعية في مناسبات المؤسسة ، واشتملت مجالات التطوع على تنظيم البرامج الترفيهية، والاجتماعية، وتنظيم الفعاليات المتنوعة .وتأتي هذه المبادرات والفرص التطوعية حرصاً من مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام على إشراك مختلف شرائح المجتمع للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي دعت للوصول إلى مليون متطوع سنوياً، عبر وزارة العمل التي تسعى إلى صياغة مشروع العمل التطوعي في المملكة وإنشاء المنصة الوطنية للتطوع.وتسعى "إخاء" إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز العمل الاجتماعي والإنساني في نفوس المستفيدين، وغرس عمل الخير في ذواتهم، ودمجهم في المجتمع وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأيتام ، وفق الأسس السليمة المستمدة من المبادئ الإسلامية التي حثت على التكاتف والتعاون وتقديم الأعمال الخيرية والاجتماعية بكافة المجالات .// انتهى //16:26ت م0181