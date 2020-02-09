القاهرة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين المصريين.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 5ر712 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3ر1 مليار جنيه، تضمنت 874 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 02ر0 في المئة مسجلا 24ر14108 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 25ر0 في المئة ليسجل 69ر1277 نقطة، وربح مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 31ر0 في المئة ليبلغ مستوى 2ر1405 نقطة.// انتهى //16:30ت م0183