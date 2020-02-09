الأفلاج 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسدشنت المساعد للشؤون التعليمية " بنات " بتعليم الأفلاج رفعة عبيد الردعان اليوم، مبادرة " تهجي " التي أطلقها قسم رياض الأطفال لجميع الروضات ومدارس الطفولة المبكرة بالمحافظة واستضافته الروضة الثانية بليلى ، وذلك بحضور عدد من المشرفات ورئيسات الأقسام وعدد من قائدات الروضات.وتستهدف مبادرة " تهجي " أطفال المستوى الثالث لرياض الأطفال بهدف تعزيز ثقة الطفل بنفسة، وغرس حب القراءة لديه، وكذلك توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة الطفل في المهارات القرائية للأحرف والأرقام .وانطلاقاً من مبادرة " تهجي " أقامت قائدة الروضة الثانية خديجة العجالين بمشاركة منسوبات الروضة برنامج "طفلي يقرأ " بهدف توعية المجتمع بأهمية القراءة، ورفع مستوى الطفل التعليمي واللغوي، وتعزيز الثقة بالنفس للطفل، وتهيئة الطفل للمرحلة الابتدائية، وتم خلال ذلك إعداد ركن متكامل يحتوي على العديد من الوسائل التعليمية الخاصة بالحروف والكلمات والصور والأرقام، على أن يتم في نهاية البرنامج ترشيح الفائزين بالمسابقة، واستلام الجوائز التي خصصتها الروضة لهذه المبادرة.// انتهى //16:46ت م0189