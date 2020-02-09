الباحة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واساستقبل معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي؛ والوفد المرافق له، وذلك بمقر الجامعة.وزار معالي الدكتور القصيبي مركز الابتكار وريادة الأعمال وحاضنة أعمال جامعة الباحة، وتجول في معرض المشروعات والمنتجات التي يعرضها المشاركون بقاعة مركز الابتكار وريادة الأعمال، كما وقف معاليه على عدد من المشاريع التابعة لـحاضنة أعمال جامعة الباحة، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم وتحفيز وتشجيع ريادة الأعمال.واستمع الدكتور القصبي إلى مقترحات وطلبات رواد ورائدات الأعمال بحاضنة أعمال جامعة الباحة، معبرا عن سعادته الغامرة بالأفكار الإبداعية التي يقدمها شباب وشابات المنطقة.وثمن معاليه الجهود والدور الكبير الذي تقوم به جامعة الباحة ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال وحاضنة أعمال جامعة الباحة في إبراز القدرات الإبداعية لشباب وشابات الأعمال وتطوير مشاريعهم.من جانبه أشاد معالي الدكتور عبدالله الحسين بزيارة معالي الدكتور ماجد القصبي للجامعة، منوهاً بالتعاون مع الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنوع مصادر الدخل واستشراف الفرص الاستثمارية الواعدة لتسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.وفي ختام الزيارة سلم معالي مدير جامعة الباحة؛ معالي وزير التجارة والاستثمار هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //16:45ت م0190