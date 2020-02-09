رفحاء 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسافتتحت بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية مشروع "مضيف التواصل"، الذي يقدم جميع مستلزمات الضيافة من أجل خدمة ضيوف وزوار الطلعة والمواطنين والمسافرين، حيث يقع المشروع على طريق الشمال الدولي المار بمحاذاة طلعة التمياط.وأوضحت البلدية أن المشروع يأتي بتوجيهات من أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري لدعم قنوات التواصل مع المواطنين والمجتمع تحقيقًا للتميز في الأداء الحكومي مع المجتمع الذي يُعد هدفاً من أهداف برنامج التحول الوطني 2020 وصولاً لرؤية 2030.// انتهى //17:19ت م0195