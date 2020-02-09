الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واستستضيف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض الباحث في اللغة والنقد الأدبي حسين بافقيه، بعد غدٍ الثلاثاء بقاعة الاطلاع والخدمات بفرع خريص .ويتحدث المحاضر عن تجربته في القراءة، وأبرز الكتب التي أثرت في توجهه الثقافي ومسيرته الثقافية، فضلا على الأوقات المناسبة للقراءة، وأثر ذلك في عمله الثقافي من تنوع القراءات، وتنوع مجالاتها الإبداعية والتاريخية والثقافية، وتقديم نصائح من خلال التنقل بين الكتاب الورقي والإلكتروني.ويأتي اللقاء ضمن البرنامج الثقافي الذي تقيمه المكتبة بعنوان" تجاربهم في القراءة "، حيث يهتم الباحث حسين بافقيه بتاريخ الأدب والنقد، وما يسميه بـ" تاريخ الأفكار" وتحولاتها، وتطوراتها، وأثرها على المجتمع بشكل عام، والمجتمع الثقافي بشكل خاص، ويسهم في الحياة الثقافية السعودية منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، من خلال مقالاته ودراساته النقدية المنشورة بالصحف والمجلات، ومن خلال مشاركاته البحثية بعدد من الملتقيات والمؤتمرات الأدبية والنقدية إضافة إلى مؤلفاته وكتبه .يذكر أن ملتقى " تجاربهم في القراءة " يعد أحد أنشطة المشروع الوطني الثقافي لتجديد الصلة بين الكتاب والقراء الذي تقوم به مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على مدار السنوات السابقة، وقد استضافت فيه عددا من أبرز الأدباء والكتاب والمبدعين السعوديين.// انتهى //17:37ت م0200