عمّان 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا أليكساندر لافرنتيف، اللذين يزورا عمّان حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث الخطوات التي يتخذها البلدان لتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات، إضافة للتطورات في المنطقة، خاصةً الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، ومحاربة الإرهاب.واتفق الجانبان على إدامة عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين، حول ضرورة حل الأزمات الإقليمية وتحقيق السلام العادل والشامل.// انتهى //18:18ت م0202