تونس 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأوقفت وحدات من الأمن التونسي 10 مهاجرين غير شرعيين، بمحافظة المنستير وسط شرق البلاد، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه الأراضي الأوروبية.وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم، بأن المهاجرين أوقفوا بميناء الصيد البحري بمدينة طبلبة بالمنستير، لافتًا النظر إلى أنه تم مصادرة المركب الذي كانوا يستقلونه، ومبلغٍ ماليٍ من العملة الأجنبية، وتم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //18:19ت م0203