جدة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأشاد معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بنوعية المبادرات والبرامج التي تشرف عليها وزارة التعليم لدعم مسيرة التعليم الجامعي؛ في إطار تعزيز المكانة العلمية والبحثية والمجتمعية للتعليم الجامعي بالمملكة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.جاء ذلك خلال اللقاء الرابع لقيادات التعليم الجامعي بالمملكة، الذي استضافته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونوقشت خلاله أربعة محاور رئيسة تخدم التوجه المستقبلي الذي يسير عليه التعليم الجامعي.ونوه معاليه بمضامين هذه المحاور التي تضمنت استعراض خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد، ومناقشة الهياكل التنظيمية وكفاءة الكلفة التشغيلية للجامعات، وتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية لمواءمة سوق العمل، ومناقشة كفاءة الأنظمة التقنية والأمن السيبراني للجامعات.وأكد معاليه أن محاور لقاء قيادات التعليم الجامعي تمثل عصب التطوير للمرحلة المقبلة في مجال التعليم الجامعي، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة في البلاد، بوصف التعليم ركيزة مهمة من الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .ورفع معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على جهوده وإشرافه المباشر للمبادرات والبرامج التي تطرحها وزارة التعليم بشكل مستمر، وأثمرت في بعض مراحلها الأولية بتحقيق نتائج ملموسة وواضحة. كما شكر معاليه كافة المسؤولين في وزارة التعليم وأصحاب المعالي مدراء الجامعات على تعاونهم ورغبتهم المتوافقة مع المبادرات والبرامج التطويرية.// انتهى //18:19ت م0204