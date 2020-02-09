محايل 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسنظمت جمعية البر الخيرية بمركز جمعة ربيعة التابع لمحافظة بارق وبالشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية برجال ألمع أمس, دورة تدريبية بعنوان "غراس التطوع", بحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية برجال ألمع محمد بن علي الصغير ومشاركة (87) متدربًا من الجهات الحكومية والخيرية بتهامة عسير وعدد من المتطوعين.وتهدف الدورة للتشجيع على العمل التطوعي والتدريب على مهاراته ومقوماته، ونشر ثقافة التطوع, كما تأتي الدورة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني 2020.// انتهى //18:21ت م0206