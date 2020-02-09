الخرطوم 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك - على هامش مشاركته في القمة 33 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة حاليًا بأديس أبابا - الأمين العام للأمم المتحدة أندرية جوتيراس.وأكد جوتيراس خلال اللقاء دعم الأمم المتحدة للمرحلة الانتقالية ولرئيس الوزراء ، واستعدادها لتقديم كل المساعدات الممكنة حتى تتخطى البلاد هذه المرحلة الصعبة، مشدداً على موقفه الداعي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وأنه سيناقش ذلك مع المسؤولين الأمريكيين، كما اطمأن على سير الإعداد لمؤتمر أصدقاء السودان.بدوره، قدم الدكتور حمدوك شرحًا للأمين العام للأمم المتحدة عن الأوضاع الحالية والصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية، كما سرد الجهود الجارية لتحقيق السلام في جنوب السودان.// انتهى //19:22ت م0219