أبوظبي 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها العلاج اللازم منذ دخولها إلى المستشفى في الإمارات.وأشارت الوزارة وفقاً لوكالة انباء الإمارات إلى أن الحالة التي تعافت من الإصابة تنتمي للعائلة الصينية، حيث تماثلت الجدة ليو يوجيا البالغة من العمر 73 عاماً للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية.// انتهى //19:29ت م0220