مكة المكرمة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأكد معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل أن لقاء قيادات التعليم الجامعي الرابع الذي أقيم مؤخراً في جامعة الأميرة نورة برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, كان بمثابة خارطة طريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد، ومناقشة التفاصيل التطويرية كافة، للهياكل التنظيمية للجامعات السعودية، وتعزيز مستوى كفاءتها التشغيلية.وأوضح معاليه أن هذا اللقاء ينسجم مع استراتيجيات ومتطلبات نظام الجامعات الجديد للإسهام في التنمية الوطنية من خلال تسخير البحث العلمي ومخرجاته نحو خدمة المجتمع، وتوفير برامج مهنية وتطبيقية تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وثمّن معالي مدير الجامعة دعم وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - المستمر لقطاع التعليم ومخرجاته البحثية، التي من أبرزها الأبحاث المتخصصة في الحج والعمرة التي يقدمها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، منوهاً بدعم ومؤازرة معالي وزير التعليم لمبادرات وأنشطة الجامعات، مشيداً بحسن التنظيم والدور الذي قامت به معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى.// انتهى //19:29ت م0221