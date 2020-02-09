أديس أبابا 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسالتقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نظيريه المصري عبد الفتاح السيسي، والجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، كلّ على حده، على هامش الدورة الـ 33 العادية لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حاليًا.وتناولت المحادثات بين الرئيس الجزائري ونظيريه المصري والجنوب أفريقي المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما التقى الرئيس الجزائري رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية .وجدد خلال المحادثات دعم بلاده للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها ستكون دومًا إلى جانب الفلسطينيين.من جهته اطلع رئيس الوزراء الفلسطيني الرئيس تبون على الموقف الفلسطيني مما يسمى بـ"صفقة القرن" إلى جانب معاناة الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية.// انتهى //19:35ت م0222