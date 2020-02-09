الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسيفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا غدًا الاثنين مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية، والمقام تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا في الدمام.ويلاقي "الأخضر" منتخب العراق في تمام الثالثة والنصف مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.على الصعيد الميداني، واصل المنتخب السعودي مساء اليوم تدريباته على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.يذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.//انتهى //19:37ت م0224