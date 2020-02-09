نواكشوط 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على هامش أعمال الدورة الـ 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي تعقد حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن اللقاء تناول علاقات التعاون بين موريتانيا والمجلس الأوروبي، ودور أوروبا في دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار في الساحل الأفريقي وفي القارة عمومًا.// انتهى //19:38ت م0225