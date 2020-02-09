عمّان 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسالتقى العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، الذي نقل له رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التطورات التي تشهدها المنطقة.وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية في المنطقة.// انتهى //19:53ت م0227