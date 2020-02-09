واشنطن 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية اليوم أن شرطيين أصيبا بحادث إطلاق نار في موقع واحد وتوقيتين مختلفين في كمين.وقال المتحدث باسم شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي اليوم : إن "إطلاق النار كان من دون استفزاز من الشرطة"، وإن حالة الشرطيين "مستقرة".وأوضح أنهم ألقوا القبض على مُنفذ الكمين الأول الذي استهدف سيارة نقل تابعة للشرطة ، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الحادثتين ، حيث إن العلاقة بين الحادثين لا تزال غير واضحة.// انتهى //19:59ت م0231