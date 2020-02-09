الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسنظمت جمعية أعمال بالتعاون مع مبادرة العراقة للتدريب الخيري، الدورة التدريبة الموجة لمستفيديّ الجمعيات الخيرية والتنموية ومستفيدي الضمان الاجتماعي والعاطلين عن العمل، والذي بلغ عدد مستفيديها أكثر من (250) من خلال (15) دورة تدريبية.وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية عبد الرزاق بن عبد الله القشعمي أن الجمعية تهدف إلى توجيه رسالة لكل مَن يتولى أمر صناعة التَّدريب الخيري الاتِّجاهُ نحو صناعة التدريب المميز، الذي يقوم على حُسن اختيار البرنامج، وَفْق الاحتياج التدريبي القائم على المنهجية العلمية في توفير البرنامج التدريبي المناسب لسوق العمل، بتطبيق أفضل المعايير، والعمل بشكل يحقق أعلى كفاءة، ويضمن تحقيق النتائج المرجوة ويعظم المنفعة، من هذه المبادرة.//انتهى //20:01ت م0233