القريات 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واستفقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها بمحافظة القريات ضمن مشاريع إنشاء وتطوير الطرق، والتأكد من سير أعمال المشاريع التي تقوم بها البلدية.ووقف أمين منطقة الجوف يرافقه رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري وعدد من المسؤولين في البلدية على مشروع تطوير منطقة وسط المدينة الواقع بالمنطقة المركزية للسوق، حيث استمع إلى شرح مفصل عن أهداف المشروع ونسبة الإنجاز، والمدة الزمنية للمشروع ، والمعوقات التي تواجه المشروع ، واطلع على المخطط التفصيلي للمشروع ، داعياً إلى تكثيف العمل والجودة في التنفيذ لضمان سير المشروع حسب ما هو مخططٌ له ومضاعفة الجهود قبل شهر رمضان، وذلك نظراً لطبيعة المنطقة كونها مركزاً تجارياً .وشملت الجولة مشروعي توسعة طريق الوادي، وسفلتة حي اليوسف، حيث استمع المهندس الشرعان إلى شرح مفصل عن المشروع.// انتهى //20:45ت م0236