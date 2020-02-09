مدريد 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسعزز فريق ريال مدريد صدارته لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم في المرحلة الـ 23 من المسابقة.وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 52 نقطة في الصدارة، ليوسع الفارق إلى ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، وتجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا.// انتهى //21:14ت م0241