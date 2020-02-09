جدة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسوقع الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي بن همام طرابزوني اليوم اتفاقية تعاون مع رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز الغريف التابع للمحافظة رجاء بن عويمر السلمي، ليقوم الوقف بموجبها بسقيا أسر مركز الغريف والمسجلين لدى الجمعية وذلك في مقر أمانة الوقف بجدة .ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من حرص أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لتفعيل الشراكات الإستراتيجية و تحقيق الأهداف التنموية لبناء الإنسان وتنمية المكان ضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع في تقديم خدمات متميزة في مجال العمل الخيري .// انتهى//21:17ت م0243