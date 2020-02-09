الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسيخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عامًا غدًا مبارياته الودية الثانية ضمن معسكره الإعدادي بإسبانيا، والمقام في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.ويلاقي "الأخضر" منتخب التشيك في تمام السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا (الثامنة مساءً بتوقيت المملكة).وأجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، حيث طبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين التكتيكية.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا قد أعلن تأهله لكأس آسيا بعد تصدّره لمجموعته في التصفيات التي استضاف منافستها في الخُبر شهر سبتمبر الماضي، التي ضمت إلى جانبه منتخبات عمان وسوريا وباكستان .// انتهى //21:28ت م0245