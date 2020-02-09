تونس 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واستعادل فريق الترجي الرياضي مع فريق اتحاد تطاوين بهدف لكل منهما اليوم في الجولة الـ 14 من الدوري التونسي لكرة القدم.ورفع الترجي رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه، كما رفع اتحاد تطاوين رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع عشر الأخير.وشهدت الجولة فوز الصفاقسي على الاتحاد المنستيري 1 - 0 ، وفوز الملعب التونسي على النادي الإفريقي 1 - 0 ، وتغلب مستقبل سليمان على شبيبة القيروان 2 - 0 ، وتعادل نجم المتلوي مع اتحاد بن قردان 2 - 2 .// انتهى //21:29ت م0246