رفحاء 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسحصل مستشفى رفحاء المركزي على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" لعام 2020م، وذلك بعد اجتيازه للمعايير المعتمدة للتقييم، خلال الزيارة التقييمية الجزئية للمنشأة.و سيسهم هذا الاعتماد في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى ويحفز جميع العاملين على بذل المزيد والمحافظة على تطوير الخدمات وتدريب العاملين المستمر.يذكر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي يهدف إلى إيجاد بيئة عمل للارتقاء بجودة الرعاية الصحية من خلال الوصول لأفضل مستوى رعاية للمرضى وتقييم حالاتهم والتحكم في العدوى.// انتهى //22:04ت م0256