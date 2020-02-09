المدينة المنورة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأكد معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني أن لقاء قيادات التعليم الجامعي الذي انطلق برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في جامعة الأميرة نورة بالرياض يأتي لاستشراف مستقبل التعليم الجامعي ومناقشة سبل التطوير وتطبيق النظام الجديد للجامعات.وقدم معاليه شكره لمعالي وزير التعليم على رعايته لهذا اللقاء المهم، الأمر الذي يؤكد حرص الوزارة على عقد اللقاءات التشاورية والاستفادة من تجارب الجامعات وتبادل الخبرات للخروج بأفضل النتائج، كما أشاد بمخرجات هذا اللقاء بناء على الموضوعات المطروحة وورش العمل المصاحبة التي من المؤكد أنها ستنعكس على أداء الجامعات وعلى النظام التعليمي الجامعي بشكل إيجابي، وستحدث أثراً كبيراً ينسجم مع رؤية المملكة ويلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة.وقال :إن هذا اللقاء جاء لوضع أطر لمجابهة التحديات المستقبلية في التعليم وسوق العمل، من خلال مناقشة عدة مواضيع كتطوير كليات المجتمع وتحويلها إلى كليات تطبيقية ومناقشة نتائج خريجي الجامعات في الاختبارات المهنية ، وغيرها من الموضوعات التي تحتم على الجامعات رفع مستوى الجدية في الالتفاتة لمثل هذه القضايا المهمة التي تعمل الوزارة مشكورة على متابعتها بدعم معالي الوزير الدكتور حمد آل الشيخ، وتسعى جامعة طيبة بكل جهدها إلى تطبيق أهم التوصيات والعمل بها والاستفادة من تجارب الجامعات وتبادل الخبرات .//انتهى//22:07ت م0257