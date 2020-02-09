الباحة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسوقف معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم بمنطقة الباحة على مشاريع رائدة لمنشآت ناشئة، وذلك في إطار جهود الوزارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم وتمكين وتحفيز المنشآت، وتشجيع ريادة الأعمال.وأشاد الدكتور القصبي بالفكر الطموح لرواد ورائدات الأعمال بمنطقة الباحة وقدرتهم على تطوير مشاريعهم وتحقيق التميز من خلالها، مبينًا أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مُمكن لهذه المنشآت ومحفز لها لتحقيق أهدافها.ووقف على متجر رمان بيدة، وهو متجر إلكتروني يستقبل من خلاله توصيل طلبات رمان الباحة إلى جميع أنحاء المملكة ودول الخليج، كما زار حاضنة أعمال جامعة الباحة التي أطلقت في العام الماضي 2019م، وتسعى إلى تبني الابتكارات والمساهمة في تمهيد الطريق لرواد ورائدات الأعمال.وزار معاليه منشأة فريش كروب وهي شركة سعودية تقدم أجود أنواع الخضروات العضوية عبر معمل غذائي صحي مرخص للقطاعات الغذائية المتعددة، وتعد أحد المشاريع المشاركة ضمن برنامج الشركات الناشئة الجامعية ومحتضن في حاضنة أعمال جامعة الباحة.// انتهى //22:11ت م0258