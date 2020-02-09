ظهران الجنوب 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب اليوم فعاليات أسبوع التوعية من التنمر في جميع مدارس المحافظة "للبنين والبنات" تحت شعار " معاً- ضد- التنمر" وذلك بمتابعة من مدير التعليم بالمحافظة سعيد هباش أبو حديد .وتهدف هذه الفعاليات التي تستمر أسبوعاً إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من مخاطر ظاهرة التنمر بجميع أشكاله وأنواعه، وأثر هذا السلوك السلبي عليهم، ونشر التوعية لدى جميع منسوبي مدارس المحافظة والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع مشكلة التنمر والتدخل العاجل من قبل منسوبي المدرسة لأي سلوك تنمر، مع حث الطلاب والطالبات على الإبلاغ عن أي مشكلة تنمر أو عنف تحدث داخل المدرسة .وأوضح رئيس قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة حسين حسن السيد أن الفعاليات تشتمل على برامج و مجموعة من الأنشطة والنشرات التوعوية، ونشرها على موقع المدارس والإدارت التعليمية ليتم من خلاله مشاركة الجميع بطرح الآراء والأفكار التي يمكن أن يستفاد منها لعلاج هذه المشكلة بأساليب تربوية والتدخل المبكر لعلاجها.// انتهى//22:12ت م0259