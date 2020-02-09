عرعر 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسنفذ تعليم الحدود الشمالية اليوم البرنامج التدريبي "الأخلاقيات الوظيفية في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة " بتقديم من مشرفة القضايا مديحة الكويكبي، وذلك بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة - بنات - بمركز التدريب التربوي.ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارة معلمات ومرشدات التربية الخاصة في عدد من الجوانب العملية والقضايا التربوية منها كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية النفسية والتربوية والتعليمية في المجتمع المدرسي, وتوعية المعلمات في كيفية الوقاية من المخالفات والقضايا التي تتنافى مع رسالة التعليم, والتقيد بما ورد في مدونة السلوك الوظيفي والدليل الإجرائي, والالتزام بالأنظمة والتعليمات لتحقيق بيئة تعليمية تربوية خالية من المشكلات التربوية.// انتهى //22:18ت م0263