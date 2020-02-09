ثقافي / "الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان".. ورشة تعريفية ببيطري لينة
الأحد 1441/6/15 هـ الموافق 2020/02/09 م واس
رفحاء 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس
أقامت الوحدة البيطرية ممثلة بقسم الإرشاد البيطري بمدينة لينة بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع مركز صحي لينة, ورشة تعريفية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والتعريف بالأمراض البكتيرية و الطفيلية والفيروسية والفطرية التي تصيب الإنسان والحيوان، والمسببات والأعراض وطرق انتقالها والوقاية منها.
كما تطرقت إلى التوعية بأمراض كورونا، والوقاية من الأمراض بشكل عام.
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22:19ت م
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