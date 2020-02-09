رفحاء 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأقامت الوحدة البيطرية ممثلة بقسم الإرشاد البيطري بمدينة لينة بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع مركز صحي لينة, ورشة تعريفية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والتعريف بالأمراض البكتيرية و الطفيلية والفيروسية والفطرية التي تصيب الإنسان والحيوان، والمسببات والأعراض وطرق انتقالها والوقاية منها.‏كما تطرقت إلى التوعية بأمراض كورونا، والوقاية من الأمراض بشكل عام.// انتهى //22:19ت م0264