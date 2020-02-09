الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأقام نادي الاستثمار بجامعة الملك سعود ملتقى بعنوان "استثمر في ذاتك والآخرين" بنسخته الثالثة، الذي يعنى بتوجيه الشباب والفتيات في مجال الريادة والأعمال، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتور غادة بنت عبدالعزيز بن سيف، وذلك في مسرح المدينة الجامعية للطالبات .وشارك في الملتقى نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال والمختصين لتبادل الخبرات الاستثمارية والريادية، وعرض تجاربهم وطرق مواجهة التحديات وتقديم العديد من النصائح لإتاحة الفرص والتسهيلات أمام الشباب والفتيات.يذكر أن نادي الاستثمار التابع لكلية إدارة الأعمال بالجامعة يختص بنشر ثقافة الاستثمار في المجتمع، ورفع مستوى الوعي بأهميته كونه أحد ركائز المجتمعات الاقتصادية من خلال جذب المختصين والمختصات به لتقديم خبراتهم لشرائح المجتمع.// انتهى //22:23ت م0265