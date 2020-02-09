فيفاء 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسشهد محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني اليوم ، توقيع عقد المرحلة الثانية لزراعة 24,000 شجرة بن بمحافظة فيفاء، بين جمعية البر الخيرية بالمحافظة الجهة المشرفة على تنفيذ مبادرة أرامكو السعودية لزراعة البن ومقاول تنفيذ المشروع.وأوضح محافظ فيفاء أن مبادرة أرامكو السعودية لزراعة البن بمحافظة فيفاء تشمل زراعة 30,000 شجرة بن ، حيث تم خلال المرحلة الأولى زراعة 6,000 شجرة في 30 مزرعة بواقع 200 شجرة لكل مزرعة، بينما تشتمل المرحلة الثانية التي وقع عقد تنفيذها اليوم زراعة 24,000 شجرة بن في 120 مزرعة بواقع 200 شجرة لكل مزرعة .// انتهى //22:35ت م0266