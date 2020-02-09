أبوعريش 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة أبو عريش اليوم ، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "التربية الأسرية والمتغيرات الحديثة"، وذلك في ختام برامج ملتقى أبو عريش الأسري الرابع .وتضمن البرنامج الذي قدمه الدكتور موسى زعلة بمسرح مهرجان أبو عريش الترفيهي ، العديد من المحاور التدريبية عن أهمية التربية الأسرية في تعزيز الترابط بين أفراد الأسرة بما يعزز الانتماء لها، وتعزيز شعور الأبناء والبنات بالاحترام والتقدير ، مؤكدًا أهمية وجود نظام ضابط لحفظ وتعديل سلوك أفراد الأسرة ، وأهمية القدوة الصالحة ، مشيرًا خلال البرنامج التدريبي الذي شارك فيه نحو 340 متدربًا ومتدربة ، إلى العديد من المتغيرات الحديثة التي تمر بها الأسرة وأسهمت في ضعف العلاقة بين الأبناء والآباء وتغيرها وظهور العزلة والتفرد، مقدما جملة من النصائح التربوية لمواجهة تلك المتغيرات .يذكر أن الملتقى الذي استفاد منه أكثر من 3400 مشارك ومشاركة من جميع فئات المجتمع على مدى أسبوعين شمل برامج تدريبية في العلاقات الأسرية وفهم الشخصيات والتسامح كأسلوب حياة والوعي في العلاقات والتربية الأسرية، إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية للأيتام وكبار السن ونزلاء مركز التأهيل الشامل والأطفال من مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان .// انتهى //22:35ت م0267