أديس أبابا 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية الشراكة بين المنظمة الأممية والاتحاد الإفريقي، مشددًا على دعم الأمم المتحدة الكامل لمبادرة الاتحاد الإفريقي الرائدة لإسكات البنادق، ووقف الحروب والنزاعات في مختلف مناطقها.وأفاد غوتيريش في كلمة ألقاها أمام قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن إسكات البنادق لا يتعلق فقط بالسلم والأمن، وإنما أيضًا بالتنمية المستدامة الشاملة وحقوق الإنسان، لافتًا إلى وجود ثلاثة تحديات ذات أهمية ملحة في إفريقيا، وهي القضاء على الفقر، والتعامل مع أزمة المناخ، وإسكات البنادق.كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى دمج الشباب الإفريقي ودعمه.// انتهى //22:40ت م0268