‏الجزائر 15 جمادى الآخرة 1441 هجري الموافق 09 فبراير 2020م واسأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن استهداف ثكنة للجيش الجزائري اليوم بمنطقة تيمياوين الحدودية ببرج باجي مختار من طرف انتحاري كان على متن مركبة رباعية الدفع مفخّخة.وأضافت الوزارة في بيان أنه فور تمكن العسكري المكلف بمراقبة مدخل الثكنة من إحباط محاولة دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة، غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسببًا في مقتل الجندي الحارس.وأوضح المصدر أن رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة اللواء السعيد شنڨريحة قدم التعازي والمواساة لأسرة الجندي، منوهًا باليقظة التي تحلى بها أفراد الثكنة وتمكنهم من إحباط وإفشال هذه المحاولة اليائسة التي تبحث عن الصدى الإعلامي، مؤكدًا عزم قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري على مكافحة الإرهاب وتعقب المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حفاظًا على أمن واستقرار البلاد.// انتهى //22:45ت م0269